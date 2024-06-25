Подросток за рулем питбайка сбил 9-летнего мальчика в ЯНАО

В Салехарде подросток за рулем питбайка сбил девятилетнего ребенка, пострадавшего доставили в больницу. Об этом сообщили Ura.ru в ГИБДД по ЯНАО.

Авария произошла на улице Республики. Подросток на питбайке наехал на мальчика. Последнего с травмами госпитализировали. Проводится проверка.

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