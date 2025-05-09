Подросток выпал из окна многоэтажки в Нефтеюганске

В Нефтеюганске девочка выпала из окна с высоты седьмого этажа

В Нефтеюганске девочка выпала из окна седьмого этажа. Об этом сообщил Telegram-канал «Это Юганск, детка!» .

«Нам сообщают. Добрый вечер, сегодня девочка выпала с окна в 14 микрорайоне», — уточнил канал.

Издание Ura.ru со ссылкой на комментарии местных жителей сообщило, что девочка упала из окна многоэтажного дома № 31. Бригада скорой помощи прибыла на место, ребенок жив.

Ранее в Москве трехлетняя девочка из окна на шестом этаже. Ребенок выжил, ее доставили в больницу.

Аналогичный случай произошел в начале мая в Ленинградской области, где двухлетний ребенок также забрался на подоконник и выпал из окна. Он открыл окно, когда родители отвернулись. Ребенок упал с высоты второго этажа, выжил и был доставлен с травмами в больницу.