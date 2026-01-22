Подросток стал жертвой ДТП под Челябинском

На трассе Челябинск — Троицк — граница Республики Казахстан столкнулись два автомобиля. В результате аварии погиб 17-летний пассажир Toyota, еще три человека получили травмы и были госпитализированы. Об этом Ura.ru сообщили в управлении Госавтоинспекции по Челябинской области.
По данным пресс-службы ведомства, ДТП произошло около 18:15 на 44-м километре указанной автодороги. Водитель Toyota Carina 1985 года рождения при выполнении разворота из крайней правой полосы столкнулся с движущимся в попутном направлении автомобилем Lada Vesta под управлением мужчины 1971 года рождения.
