Подросток предстанет перед судом за смертельное ДТП в Саратовской области

Следственный комитет Саратовской области завершил расследование уголовного дела в отношении 17-летнего водителя, обвиняемого в смертельном ДТП. Об этом сообщили телеканалу «Саратов 24» в региональном ведомстве.

Подросток, не имея водительского удостоверения, управлял автомобилем марки «ВАЗ-21144». В августе прошлого года в поселке Горный он потерял контроль над машиной, съехал с дороги и врезался в дерево, после чего транспортное средство загорелось. В результате аварии погиб 15-летний пассажир. Еще двое пассажиров — 15 и 16 лет, получили травмы.

Уголовное дело с обвинительным заключением передано в суд для дальнейшего рассмотрения.