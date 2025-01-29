Подросток предстанет перед судом за смертельное ДТП в Саратовской области

Следственный комитет Саратовской области завершил расследование уголовного дела в отношении 17-летнего водителя, обвиняемого в смертельном ДТП. Об этом сообщили телеканалу «Саратов 24» в региональном ведомстве.
Подросток, не имея водительского удостоверения, управлял автомобилем марки «ВАЗ-21144». В августе прошлого года в поселке Горный он потерял контроль над машиной, съехал с дороги и врезался в дерево, после чего транспортное средство загорелось. В результате аварии погиб 15-летний пассажир. Еще двое пассажиров — 15 и 16 лет, получили травмы.
Уголовное дело с обвинительным заключением передано в суд для дальнейшего рассмотрения.
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