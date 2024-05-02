Подросток пострадал во время ДТП в Приморском районе Петербурга | 360°

Происшествия 02 мая 2024, 14:48 Подросток пострадал во время ДТП в Приморском районе Петербурга

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Дорожная авария, в которой пострадал подросток, произошла накануне в Приморском районе Петербурга. Об этом написал Piter.TV, ссылаясь на пресс-службу ГУ МВД по региону.

На Коломяжском проспекте водитель Kia Serato сбил 13-летнего мальчика, который переходил проезжую часть в зоне нерегулируемого пешеходного перехода.

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Шестиклассника доставили в медучреждение в состоянии средней степени тяжести. Сейчас правоохранители устанавливают все обстоятельства случившегося.