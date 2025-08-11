Подросток попал под колеса иномарки в центре Челябинска

Дорожная авария с участием 17-летнего подростка произошла на улице Энтузиастов в Челябинске. Об этом сообщило Ura.ru со ссылкой на пресс-службу городской Госавтоинспекции.

Согласно данным ведомства, юношу сбила автомобилистка на Chery Tiggo. В результате несовершеннолетний получил различные травмы. Правоохранители разбираются в обстоятельствах случившегося.

