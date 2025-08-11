Подросток попал под колеса иномарки в центре Челябинска
Дорожная авария с участием 17-летнего подростка произошла на улице Энтузиастов в Челябинске. Об этом сообщило Ura.ru со ссылкой на пресс-службу городской Госавтоинспекции.
Согласно данным ведомства, юношу сбила автомобилистка на Chery Tiggo. В результате несовершеннолетний получил различные травмы. Правоохранители разбираются в обстоятельствах случившегося.
Спортсмен из Наро-Фоминска победил на чемпионате России по легкой атлетике
Мингосуправления Подмосковья предупредило о схеме мошенничества с оплатой штрафов
Встречу с Трампом на Аляске назвали победой Путина
Еще два светофора модернизировали в Подмосковье за неделю
Детскую площадку установили в Кантемировском районе Наро-Фоминска
МФЦ Подмосковья отправили 21 тонну гуманитарной помощи в зону СВО с января
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте