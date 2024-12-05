Подросток погиб при столкновении «Газели» с фурой на трассе в Свердловской области

Подросток стал жертвой аварии на трассе в Свердловской области. Подробности сообщило Ura.ru со ссылкой на пресс-службу региональной Госавтоинспекции.

Согласно данным ведомства, возле поселка Садовый 31-летний водитель «Газели» врезался в припаркованную на обочине фуру. Травмы, несовместимые с жизнью, получил 17-летний пассажир фургона. Другие участники ДТП не пострадали.

Предполагаемый виновник аварии заявил, что потерял управление, так как ему стало плохо за рулем. Организована проверка.