Подросток погиб при столкновении «Газели» с фурой на трассе в Свердловской области

Подросток стал жертвой аварии на трассе в Свердловской области. Подробности сообщило Ura.ru со ссылкой на пресс-службу региональной Госавтоинспекции.
Согласно данным ведомства, возле поселка Садовый 31-летний водитель «Газели» врезался в припаркованную на обочине фуру. Травмы, несовместимые с жизнью, получил 17-летний пассажир фургона. Другие участники ДТП не пострадали.
Предполагаемый виновник аварии заявил, что потерял управление, так как ему стало плохо за рулем. Организована проверка.
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