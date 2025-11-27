Подросток погиб после того, как его дважды переехали машины в Выксе

Иномарка насмерть сбила 11-летнего подростка в Выксе. Об этом НИА «Нижний Новгород» сообщили в пресс-службе управления МВД России по Нижегородской области.

По информации полицейских, трагедия произошла в среду, 26 ноября, около 16:08 на улице Степана Разина. Возле дома №31 43-летняя женщина за рулем Kia Carnival сбила мальчика, который переходил дорогу. Затем на лежащего подростка наехал автомобиль Kia Soul под управлением 54-летней автомобилистки.

Потерпевший скончался до приезда медиков. Следователи возбудили уголовное дело. Сейчас правоохранители выясняют все обстоятельства дорожного происшествия.