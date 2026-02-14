Подросток погиб под сошедшим на каток снегом в ХМАО

Следком ХМАО возбудил уголовное дело после гибели подростка под снегом в Лянторе

Компания из пяти ребят попала под сошедший с крыши снег в городе Лянтор. Один из них погиб. Возбуждено уголовное дело о халатности, сообщила пресс-служба СК по Ханты-Мансийскому автономному округу — Югре.

Вечером 14 февраля несовершеннолетние находились возле крытого хоккейного корта, когда с крыши сошел снег. Один из них, 2013 года рождения, умер от травм, второй попал в больницу.

Правоохранители осмотрели место происшествия и возбудили уголовное дело о халатности, повлекшей по неосторожности смерть человека. Работу лиц, ответственных за содержание объекта и очистку кровли корта от снега, проверят в рамках расследования.

О состоянии остальных подростков, попавших под снег, сообщил глава Сургутского района Андрей Трубецкой в своем телеграм-канале. По его информации, они вне опасности.

«Еще трое детей — участников происшествия — без травм и повреждений доставлены домой», — сказал он.

Ранее похожий случай произошел в Лыткарине. Снег обрушил козырек подъезда, под которым проходил мужчина.