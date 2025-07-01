Подросток на мотоцикле попал в аварию в Курганской области

Подросток 2008 года рождения получил серьезные травмы в дорожно-транспортном происшествии в городе Куртамыше Курганской области. Как сообщили представители региональной Госавтоинспекции, юноша не справился с управлением мотоциклом, в результате чего транспорт опрокинулся, написал сайт Ura.ru .

По данным полиции, авария случилась 30 июня на улице Колхозная в районе дома №6. В результате ДТП подросток получил серьезные травмы, его доставили в больницу. Обстоятельства и причины случившегося устанавливаются.

Стражи порядка подчеркнули, что передача права управления транспортом несовершеннолетним влечет за собой не только административную ответственность для родителей, но и серьезные риски для жизни и здоровья детей. В ведомстве напомнили, что ежедневно проводят профилактическую работу с родителями, объясняя им возможные последствия нарушения ПДД, связанные с допуском подростков к управлению мототранспортом.