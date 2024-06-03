Подросток на мопеде попал под поезд в Нижегородской области

В Нижегородской области в результате ДТП погиб 17-летний подросток. Молодой человек пытался проскочить через железнодорожный переезд на красный сигнал светофора. Об этом написало ИА «Время Н».

Как уточнили в Госавтоинспекции региона, авария случилась на 196-м километре железнодорожного переезда Поя — Шатки. Парня на мопеде «Альфа» сбил маневровый локомотив.

Полицейские добавили, что молодой человек во время поездки использовал наушники.

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