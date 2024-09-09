Подросток на легковушке насмерть сбил пешехода в Тюменской области

Дорожная авария с участием 17-летнего водителя произошла в селе Червишево Тюменской области. Об этом сообщило Ura.ru со ссылкой на УГИБДД по региону.

Согласно данным ведомства, юноша, управляя машиной «ВАЗ-2107», сбил 46-летнего пешехода. Тот следовал по краю проезжей части.

Пострадавший получил смертельные травмы. Правоохранители разбираются в обстоятельствах случившегося.

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