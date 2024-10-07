Подросток на квадроцикле попал в ДТП в Оренбурге

Авария с участием несовершеннолетнего произошла накануне на улице Тракторной в Оренбурге. Об этом сообщил сайт 56orb.ru со ссылкой на правоохранителей.

Подросток, двигаясь на квадроцикле со стороны улицы Орлова в сторону улицы Невельской, не справился с управлением и врезался в столб. Сразу после ДТП пострадавшего доставили в медучреждение.

Сейчас полицейские устанавливают точные обстоятельства случившегося. Проводится расследование, кто и почему разрешил 14-летнему школьнику сесть за руль.