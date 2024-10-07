Подросток на квадроцикле попал в ДТП в Оренбурге
Авария с участием несовершеннолетнего произошла накануне на улице Тракторной в Оренбурге. Об этом сообщил сайт 56orb.ru со ссылкой на правоохранителей.
Подросток, двигаясь на квадроцикле со стороны улицы Орлова в сторону улицы Невельской, не справился с управлением и врезался в столб. Сразу после ДТП пострадавшего доставили в медучреждение.
Сейчас полицейские устанавливают точные обстоятельства случившегося. Проводится расследование, кто и почему разрешил 14-летнему школьнику сесть за руль.
Депутаты передали игрушки и канцтовары для юных пациентов больницы в Чехове
Фестиваль волейбола в Одинцове стал главным спортивным событием сентября в Подмосковье
Остановки отремонтировали еще на 7 дорогах Подмосковья
Пробки на дорогах Подмосковья оценили в 5 баллов вечером 7 октября
«Хезболла» отчиталась о ракетном ударе по северу Израиля
Китай обвинили в нечестной конкуренции из-за неба над Россией
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте