Подросток на электровелосипеде пострадал в ДТП в Кургане

Электровелосипед врезался в легковой автомобиль на улице Пролетарской в Кургане. В результате аварии пострадал подросток, сообщило Ura.ru со ссылкой на дорожную полицию города.

По предварительным данным, несовершеннолетний на мощном двухколесном транспорте двигался по тротуару, тем самым нарушая правила движения. Он не справился с управлением и врезался в иномарку Kia Rio.

Отмечается, что в результате ДТП подросток получил различные травмы.

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