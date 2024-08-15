Подросток из Ленобласти попал в больницу, врезавшись на питбайке в легковой автомобиль

В Ленинградской области медики доставили в больницу подростка, который попал в ДТП во время передвижения на питбайке. Об этом написала газета «Петербургский дневник» со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД по региону.

В деревне Мелегежская горка 14-летний школьник на питбайке Jmc не уступил дорогу автомобилю ВАЗ-21214, которым управлял 64-летний водитель. Мальчика в тяжелом состоянии увезли в больницу.

Сейчас в обстоятельствах аварии разбираются правоохранители.

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