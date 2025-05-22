Подросток из ЯНАО стал фигурантом дела после траты денег с чужой карты

В ЯНАО 17-летний подросток оказался в центре уголовного разбирательства. Следствие подозревает его в неправомерном использовании средств с чужой банковской карты, сообщило Ura.ru со ссылкой на СУ СК РФ по региону.
Происшествие случилось в поселке Уренгой Пуровского района. По версии следствия, 13 мая юноша обнаружил банковскую карту и воспользовался ей для оплаты своих покупок. В отношении подростка было возбуждено уголовное дело по статье о краже. Ему грозит до шести лет лишения свободы.
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