Подростков осудят за ложное сообщение о теракте в ЯНАО

В Надыме (ЯНАО) состоится суд над двумя 14-летними подростками, которые обвиняются в ложном сообщении о готовящемся теракте. Об этом сообщило ИА Ura.ru со ссылкой на СК РФ по ЯНАО.

По данным следствия, в ноябре 2024 года подростки из хулиганских побуждений связались через интернет с неизвестным человеком и попросили его распространить ложные сообщения о планируемых взрывах в двух школах города. Сотрудники спецслужб оперативно отреагировали на эти сообщения и провели необходимые мероприятия по поиску взрывных устройств.

Следствие собрало доказательства вины подростков. Уголовное дело было направлено в суд с обвинительным заключением.