Подростки на мотоцикле получили травмы в ДТП под Нижним Новгородом

В среду, 8 апреля, в Выксе произошло дорожно-транспортное происшествие с участием двух автомобилей и мотоцикла, в результате которого пострадали двое подростков. Об этом сайту pravda-nn.ru сообщило УГИБДД по Нижегородской области.

Около 13:56 в районе дома № 46 на улице Академика Королева 16-летний водитель мотоцикла GR2 Optimum не уступил дорогу автомобилю ВАЗ-21150, который двигался по главной дороге. В результате столкновения машину под управлением 47-летнего водителя вынесло на встречную полосу, где она столкнулась с автомобилем Lada Vesta, за рулем которого был 66-летний мужчина.

Пострадавших подростков с полученными травмами доставили в центральную районную больницу Выксы.