Подростка задержали после поджога банкомата на юго-западе Москвы

Подростка задержали после поджога банкомата в отделении банка на бульваре Дмитрия Донского в Москве. Уголовное дело уже возбудили, пострадавших не было. Об этом сообщили пресс-службы московской полиции и Следственного комитета России.

По данным правоохранителей, молодой человек поджег банкомат в холле здания, а затем попытался скрыться. Сотрудник полиции задержал его на месте преступления, возникшее возгорание быстро потушили. Подозреваемым оказался 15-летний местный житель.

«Со слов задержанного данный поступок он совершил под воздействием третьих лиц», — уточнила пресс-служба.

В Следственном комитете добавили, что несовершеннолетний мог действовать под влиянием мошенников. По факту случившегося возбудили уголовное дело по статьям об умышленном повреждении имущества и хулиганстве.

«Подросток задержан и в ближайшее время будет доставлен в подразделение московского ведомства для проведения следственных действий», — отметила пресс-служба.

Ранее в Москве 20-летнюю девушку заподозрили в покушении на убийство женщины — по версии правоохранителей, она также действовала по указанию мошенников.