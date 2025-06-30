Подростка нашли погибшим после пожара в заброшенном доме в Ленобласти

В заброшенном доме в поселке Перово Выборгского района произошло возгорание, после которого было обнаружено тело подростка. Следственные органы СУ СК РФ по Ленинградской области сообщили о возбуждении уголовного дела по ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности), написал Piter.TV .

По информации пресс-службы СУ СК РФ по Ленобласти, на место происшествия оперативно прибыла следственно-оперативная группа под руководством руководителя следственного отдела. В состав группы вошли следователи, криминалисты, полицейские и эксперт.

Проводятся мероприятия для выяснения причин и обстоятельств, которые привели к трагедии. Назначены все необходимые экспертизы.