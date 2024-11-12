Подростка наградили за спасение женщины от грабителей в Башкирии

В Башкирии наградили подростка, который спас от грабителя незнакомую женщину и пострадал сам. Об этом сообщил сайт mkset.ru со ссылкой на пресс-службу УМВД Республики.

В феврале этого года школьник увидел, как мужчина схватил прохожую и замахнулся на нее бутылкой. Не задумываясь, он оттолкнул нападавшего и сам стал его жертвой. Мужчина повалил подростка, несколько раз ударил, забрал его телефон и сбежал,

Преступника быстро задержали по горячим следам. А школьника наградили памятной медалью и почетной грамотой от МВД Республики Башкортостан.