Подростка наградили за спасение женщины от грабителей в Башкирии

В Башкирии наградили подростка, который спас от грабителя незнакомую женщину и пострадал сам. Об этом сообщил сайт mkset.ru со ссылкой на пресс-службу УМВД Республики.
В феврале этого года школьник увидел, как мужчина схватил прохожую и замахнулся на нее бутылкой. Не задумываясь, он оттолкнул нападавшего и сам стал его жертвой. Мужчина повалил подростка, несколько раз ударил, забрал его телефон и сбежал,
Преступника быстро задержали по горячим следам. А школьника наградили памятной медалью и почетной грамотой от МВД Республики Башкортостан.
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