Подозреваемых в организации незаконной миграции задержали на нижегородском предприятии

Правоохранители, проводя рейд на территории углеперерабатывающего предприятия в Шахунье, выявили серьезное нарушение. Об этом сообщило НИА «Нижний Новгород» со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД РФ по региону.

Согласно данным ведомства, на территории обнаружили иностранцев, которые работали без разрешающих документов. Предположительно, организаторами канала нелегальной миграции стали руководитель и бригадир. Их задержали.

Возбуждено уголовное дело. Фигурантам избрали меру пресечения в виде заключения под стражу.

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