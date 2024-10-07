Подозреваемых в организации незаконной миграции задержали на нижегородском предприятии

Правоохранители, проводя рейд на территорииуглеперерабатывающего предприятия в Шахунье, выявили серьезное нарушение. Об этом сообщило НИА «Нижний Новгород» со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД РФ по региону.
Согласно данным ведомства, на территории обнаружили иностранцев, которые работали без разрешающих документов. Предположительно, организаторами канала нелегальной миграции стали руководитель и бригадир. Их задержали.
Возбуждено уголовное дело. Фигурантам избрали меру пресечения в виде заключения под стражу.
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