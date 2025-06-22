Подозреваемых в нападении на сотрудника супермаркета задержали в Петербурге

В Петербурге сотрудники полиции задержали двух подозреваемых в нападении на сотрудника сетевого супермаркета. По информации, полученной от руководства магазина, расположенного на Кременчугской улице, вечером 17 июня стало известно о происшествии, написала «Мойка78» .

Директор магазина сообщил правоохранителям о ножевом ранении одного из сотрудников. Пострадавший, 40-летний продавец, пытался остановить воров, но они нанесли ему удар ножом и скрылись с места преступления.

Примерно через час угрозыск обнаружил двух подозреваемых недалеко от дома на 5-й Советской улице. В полицейский отдел были доставлены двое жителей Колпино в возрасте 32 и 36 лет. Один из них ранее был судим за грабежи и кражи, уточнили в ГУ МВД по Петербургу и Ленинградской области.