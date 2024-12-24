Подозреваемого в угоне авто задержали на Ямале

В городе Лабытнанги автоинспекторы задержали подростка, которого заподозрили в угоне автомобиля. Об этом сообщило ИА Ura.ru со ссылкой на пресс-службу Госавтоинспекции Ямала.
Сотрудники Госавтоинспекции обнаружили угнанный автомобиль по «горячим следам». На место происшествия была направлена следственная группа для фиксации улик. Несовершеннолетний угонщик был быстро установлен и задержан.
На владельца и угонщика автомобиля были составлены административные протоколы. Мужчина оставил машину на парковке, не убедившись в её безопасности. Рассматривается возможность возбуждения уголовного дела за угон.
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