Подозреваемого в убийстве 2003 года задержали в Петербурге

В Санкт-Петербурге раскрыли дело об убийстве, произошедшем на улице Декабристов более двух десятков лет назад. Об этом написала Neva.Today.
Задержан мужчина, который подозревается в жестокой расправе над своей знакомой и краже ее техники.
Сотрудники полиции установили, что 14 ноября 2003 года ныне 51-летний житель Красносельского района во время конфликта нанес девушке несколько ударов ножом, забрал ноутбук и мобильный телефон и скрылся. В марте 2025 года действия подозреваемого были переквалифицированы как убийство из корыстных побуждений.
Задержали предполагаемого преступника 8 апреля у дома №95 по улице Римского-Корсакова и поместили в изолятор временного содержания. Он стал фигурантом уголовного дела об убийстве. Расследование продолжается.
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