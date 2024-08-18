Под Новгородом опека забрала ребенка, чуть не выпавшего из окна

В Боровичах опека изъяла из семьи ребенка, ползающего по подоконнику 5 этажа

В Новгородской области органы опеки изъяли из семьи четырехлетнего ребенка, который ползал по козырьку окна на пятом этаже дома в городе Боровичи. Сейчас проводится проверка, сообщила пресс-служба региональной прокуратуры.

Надзорное ведомство сообщило, что в ходе мониторинга соцсетей обнаружили публикацию, где говорилось, что малолетнего ребенка заметили на подоконнике многоэтажки в городе Боровичи. Прокуратура уже организовала проверку.

«В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего, в том числе причины нахождения ребенка в опасной для его жизни и здоровья ситуации, ребенок изъят органами опеки», — говорится в публикации.

Прокуратура оценит работу органов системы профилактики при организации работы с семьей ребенка, а при наличии оснований примет меры прокурорского реагирования.

В Сети выложили видео, где ребенок ползал по подоконному отливу на пятом этаже, висел на откосе, а затем забрался обратно, сообщило РИА «Новости».