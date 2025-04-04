Почти 650 человек отравились шаурмой в одной из провинций Турции

Сотни жителей турецкой провинции Коджаэли отравились шаурмой с курицей в местном заведении общепита. Информацию об этом опубликовали на сайте местной администрации.

«В общей сложности 648 человек по всему Коджаэли обратились в больницы с подозрением на пищевое отравление. Из них 646 пациентов выписали, а два человека еще продолжают лечение», — уточнили в релизе.

Симптомы отравления — тошнота, рвота и боли в желудке — у людей появились после приобретения куриной шаурмы в точке в районе Керфез. Двух владельцев заведения арестовали.

Сейчас правоохранители опечатали лавку. Специалисты департамента сельского и лесного хозяйства провели исследования изъятых образцов пищи и выяснили, что шаурма не соответствует стандартам.

Ранее семья из пяти человек отравилась ядохимикатами в Ставропольском крае. Один из детей — восьмилетняя девочка — скончалась.