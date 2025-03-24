Почти 30 спасателей участвовали в тушении пожара на Краматорской улице в Перми

Крупный пожар вспыхнул в воскресенье, 23 марта, на Краматорской улице в Перми. Огонь охватил дом, баню и надворные постройки. Об этом сообщил сайт Ura.ru со ссылкой на пресс-службу краевого МЧС России.
По информации ведомства, сигнал о возгорании поступил в экстренные службы в 19:35. До приезда спасателей два человека смогли самостоятельно покинуть здание. Жертв удалось избежать, пострадал один мужчина.
Площадь пожара составила 92 квадратных метра. В тушении пламени принимали участие 27 сотрудников МЧС и семь единиц техники. Сейчас специалисты устанавливают точную причину и обстоятельства возгорания.
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