Почти 30 спасателей участвовали в тушении пожара на Краматорской улице в Перми

Крупный пожар вспыхнул в воскресенье, 23 марта, на Краматорской улице в Перми. Огонь охватил дом, баню и надворные постройки. Об этом сообщил сайт Ura.ru со ссылкой на пресс-службу краевого МЧС России.

По информации ведомства, сигнал о возгорании поступил в экстренные службы в 19:35. До приезда спасателей два человека смогли самостоятельно покинуть здание. Жертв удалось избежать, пострадал один мужчина.

Площадь пожара составила 92 квадратных метра. В тушении пламени принимали участие 27 сотрудников МЧС и семь единиц техники. Сейчас специалисты устанавливают точную причину и обстоятельства возгорания.