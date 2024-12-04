Почти 30 человек эвакуировали из полыхающего дома в Ленобласти
Пожар охватил жилой дом в Ломоносовском районе Ленинградской области. Об этом сообщила газета «Петербургский дневник» со ссылкой на пресс-службу ГКУ «Леноблпожспас».
По данным организации, возгорание произошло в деревне Лаголово. Пламя вспыхнуло на кухне двухкомнатной квартиры. Обстановка выгорела на семи квадратных метрах.
Прибывшие на место спасатели эвакуировали из здания 28 человек, трое из которых — дети. Проводится проверка.
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