Почти 30 человек эвакуировали из полыхающего дома в Ленобласти

Пожар охватил жилой дом в Ломоносовском районе Ленинградской области. Об этом сообщила газета « Петербургский дневник » со ссылкой на пресс-службу ГКУ «Леноблпожспас».

По данным организации, возгорание произошло в деревне Лаголово. Пламя вспыхнуло на кухне двухкомнатной квартиры. Обстановка выгорела на семи квадратных метрах.

Прибывшие на место спасатели эвакуировали из здания 28 человек, трое из которых — дети. Проводится проверка.