Пятилетний ребенок пострадал в ДТП в Курганской области

В городе Шадринск Курганской области 17 декабря произошло дорожно-транспортное происшествие, в котором пострадал маленький ребенок. Об этом сообщило Ura.ru со ссылкой на региональную Госавтоинспекцию.

По данным ведомства, водитель автомобиля ВАЗ 21110, родившийся в 1984 году, при повороте налево на разрешающий сигнал светофора не уступил дорогу встречной машине Mitsubishi, которой управляла женщина 1993 года рождения. В результате столкновения несовершеннолетний пассажир автомобиля Mitsubishi — мальчик 2020 года рождения — получил травмы и был госпитализирован.

«В результате ДТП несовершеннолетний пассажир автомобиля Mitsubishi (мальчик 2020 года рождения) получил телесные повреждения, госпитализирован», — говорится в сообщении Госавтоинспекции.

Водители в аварии не пострадали, однако были привлечены к административной ответственности. Госавтоинспекция вновь напомнила о важности использования детских автокресел, подчеркнув, что это не просто формальность, а средство, способное спасти жизнь ребенка в случае аварии.