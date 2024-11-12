Пятилетний ребенок попал под колеса легковушки в Ростове-на-Дону
В Ростове-на-Дону на улице Сиверса накануне произошла авария с участием Chevrolet Aveo. Об этом рассказал сайт rostovgazeta.ru со ссылкой на Госавтоинспекцию по региону.
Водитель за рулем иномарки начал сворачивать во двор дома № 25, как на дорогу выбежал пятилетний мальчик. Мужчина не успел среагировать и наехал на ребенка.
Пострадавшего с травмами доставили в больницу. Где в этот момент находились родители ребенка, не сообщается. Полиция проводит проверку по факту случившегося.
Оздоровительный комплекс загорелся в подмосковном поселке Дорохово
Москвич организовал многомиллионную аферу с «Пушкинскими картами»
В Пентагоне назвали 3 варианта действий для Зеленского при отсутствии помощи США
Маску посоветовали помочь Африке для ее процветания
Умер американский джазовый барабанщик Хейнс
Американскую белку, ставшую звездой соцсетей, усыпили напрасно
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте