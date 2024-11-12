Пятилетний ребенок попал под колеса легковушки в Ростове-на-Дону

В Ростове-на-Дону на улице Сиверса накануне произошла авария с участием Chevrolet Aveo. Об этом рассказал сайт rostovgazeta.ru со ссылкой на Госавтоинспекцию по региону.

Водитель за рулем иномарки начал сворачивать во двор дома № 25, как на дорогу выбежал пятилетний мальчик. Мужчина не успел среагировать и наехал на ребенка.

Пострадавшего с травмами доставили в больницу. Где в этот момент находились родители ребенка, не сообщается. Полиция проводит проверку по факту случившегося.