Пятеро взрослых и подросток пострадали при лобовом столкновении двух пассажирских автобусов в Пермском крае

В городе Лысьва Пермского края случилось дорожно-транспортное происшествие с участием двух пассажирских автобусов марки «Газ». В результате аварии несколько человек получили травмы. Об этом сайту URA.RU сообщили в пресс-службе регионального Следственного комитета.

Глава Лысьвенского округа Александр Пермяков сообщил, что в аварии пострадали шесть человек, включая обоих водителей автобусов и ребенка 2013 года рождения.

Представители Минздрава Пермского края в ближайшее время озвучат данные о состоянии пострадавших. Сейчас на месте происшествия работают сотрудники СКР. Они осматривают место аварии и опрашивают очевидцев. По факту ДТП возбудили уголовное дело по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья граждан».