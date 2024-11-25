Пятеро детей получили травмы в ДТП с иномаркой в Бурятии

Дорожная авария, в результате которой пострадали дети, произошла в Бурятии. Об этом сообщила « Свободная пресса » со ссылкой на МВД РФ по региону.

Происшествие случилось на 13-м километре трассы Гусиноозерск — Петропавловка — Закаменск. Согласно данным ведомства, 46-летняя автомобилистка за рулем Mazda не справилась с управлением. В результате иномарка съехала с дороги.

Травмы получили пятеро детей в возрасте от восьми до 17 лет. Водитель и еще один пассажир отказались от госпитализации. Проводится проверка.