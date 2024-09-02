Пять грузовых автомобилей загорелось на предприятии в Нижнем Новгороде

Возгорание произошло на территории предприятия в поселке Кудьма Приокского района Нижнего Новгорода в ночь на 2 сентября. Пламя охватило сразу пять грузовых автомобилей, сообщило «Время Н» со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС РФ по региону.

По предварительным данным, огонь повредил пять «газелей» и кровлю производственно-складского здания. Общая площадь возгорания достигла 150 квадратных метров.

Отмечается, что в результате пожара никто не пострадал.

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