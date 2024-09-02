Пять грузовых автомобилей загорелось на предприятии в Нижнем Новгороде

Возгорание произошло на территории предприятия в поселке Кудьма Приокского района Нижнего Новгорода в ночь на 2 сентября. Пламя охватило сразу пять грузовых автомобилей, сообщило «Время Н» со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС РФ по региону.