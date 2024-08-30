Пять детей погибли в авариях на Кузбассе за лето

В ГИБДД Кузбасса журналистам sibdepo.ru рассказали, что за три летних месяца в результате ДТП в регионе скончались пять детей, около 120 пострадали.

Четыре погибших ребенка находились на пассажирском сиденье, а один погибший был водителем транспортного средства.

По информации заместителя начальника Госавтоинспекции Кузбасса Ивана Агаркова, 68 детей, пострадавших в авариях, прямо сейчас проходят лечение в больницах и не смогут попасть в школу 1 сентября.