Пять человек стали жертвами ДТП под Новосибирском

В ДТП на трассе около Новосибирска погибли пять человек, еще двоих госпитализировали. Причиной стало лобовое столкновение машин Mazda и ВАЗ-2107. Об этом сообщил kp.ru.
По словам местных жителей, в «семерке» находилась семья: муж с женой и их средний сын. Все они погибли. У пары осталось двое детей — дочка и сын. Также в машине были коллега женщины и ее сын, которые направлялись на медосмотр. Они выжили, сейчас находятся в госпитале.
Среди погибших — 42-летний водитель Mazda. Его пассажирка в тяжелом состоянии, она не пришла в сознание. Иномарка ехала по маршруту Усть-Тарка — Татарск, уточнил «ФедералПресс».
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