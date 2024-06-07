Сегодня 14:01 Пять человек пострадали в аварии на трассе в Нижегородской области
На трассе в Нижегородской области произошла авария, в которой пострадали пять человек. Об этом сообщил сайт
newsnn.ru со ссылкой на пресс-службу УГИБДД региона.
На трассе Нижний Новгород — Йошкар-Ола столкнулись Peugeot 307, за рулем которого сидел 18-летний парень, и Derways. В результате аварии все пять человек, которые были в автомобилях, пострадали. Из доставили в больницу. По факту ДТП начали проверку.
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