Пять человек пострадали в аварии на трассе в Нижегородской области

На трассе в Нижегородской области произошла авария, в которой пострадали пять человек. Об этом сообщил сайт newsnn.ru со ссылкой на пресс-службу УГИБДД региона.

На трассе Нижний Новгород — Йошкар-Ола столкнулись Peugeot 307, за рулем которого сидел 18-летний парень, и Derways. В результате аварии все пять человек, которые были в автомобилях, пострадали. Из доставили в больницу. По факту ДТП начали проверку.

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