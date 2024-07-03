Пять человек погибли из-за урагана в Швейцарии
В Швейцарии прошел сильный ураган, из-за которого погибли пять человек. Об этом сообщил сайт KP.RU со ссылкой на ZDF.
В Швейцарии обрушился мост, что оборвало транспортную связь с несколькими долинами. В настоящий момент несколько человек числятся пропавшими без вести, их поиски продолжаются.
Местные власти рекомендовали жителям минимизировать свои перемещения.
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