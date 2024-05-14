Пять человек эвакуировали во время пожара в Московском районе Петербурга | 360°

Происшествия 14 мая 2024, 14:45 Пять человек эвакуировали во время пожара в Московском районе Петербурга

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Во время пожара, который случился накануне утром в Московском районе Санкт-Петербурга, эвакуировали пять человек. Об этом написал «Петербургский дневник», ссылаясь на пресс-службу регионального управления МЧС РФ.

В четырехэтажном здании загорелось помещение площадью 20 квадратных метров на первом этаже. В тушении участвовали 12 пожарных и три спецмашины.

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Информации о погибших и пострадавших не поступало. Сейчас правоохранители выясняют причины случившегося.