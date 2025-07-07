Пять человек эвакуировали из-за возгорания многоквартирного дома в Пензе

Огонь охватил жилой дом в Пензе. Спасатели эвакуировали пять человек из опасной зоны. Происшествие случилось на проспекте Строителей. Об этом сайту «ПензаПресс» сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС России по региону.

По данным ведомства, в понедельник, 7 июля, в 7:32 на пульт дежурного поступило сообщение о возгорании постельных принадлежностей в однокомнатной квартире на четвертом этаже. Для ликвидации возгорания привлекли десять сотрудников и три единицы спецтехники. Сведения о наличии пострадавших не поступали.

Причины возникновения пожара сейчас устанавливаются. Спасатели призвали жителей области соблюдать правила пожарной безопасности: использовать исправные электроприборы, печное и газовое оборудование.