Пять человек эвакуировали из-за возгорания многоквартирного дома в Пензе

Огонь охватил жилой дом в Пензе. Спасатели эвакуировали пять человек из опасной зоны. Происшествие случилось на проспекте Строителей. Об этом сайту «ПензаПресс» сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС России по региону.
По данным ведомства, в понедельник, 7 июля, в 7:32 на пульт дежурного поступило сообщение о возгорании постельных принадлежностей в однокомнатной квартире на четвертом этаже. Для ликвидации возгорания привлекли десять сотрудников и три единицы спецтехники. Сведения о наличии пострадавших не поступали.
Причины возникновения пожара сейчас устанавливаются. Спасатели призвали жителей области соблюдать правила пожарной безопасности: использовать исправные электроприборы, печное и газовое оборудование.
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