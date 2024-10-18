Пьяный житель Курганской области смертельно ранил сожительницу ножом в шею

Пьяная ссора завершилась убийством 61-летней женщины в городе Макушино. Подозреваемым оказался 56-летний сожитель погибшей, пишет URA.RU со ссылкой на Следственный комитет Курганской области.

Правоохранители сообщили, что фигурант нанес возлюбленный смертельный удар ножом в область шеи. Пострадавшая умерла на месте происшествия. Обвиняемого отправили в следственный изолятор.

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