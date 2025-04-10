Пьяный водитель насмерть сбил дорожного рабочего в Кузбассе

Суд удовлетворил ходатайство следователей о заключении под стражу водителя, по вине которого погиб дорожный рабочий в Ленинске-Кузнецком. Об этом сайту «Сибдепо» сообщили в пресс-службе судов и УСД Кемеровской области.
По данным правоохранителей, днем 4 апреля обвиняемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, на скорости сбил рабочего в светоотражающем жилете. В это время мужчина чистил бордюр.
От тяжелых травм пострадавший скончался. Автомобилисту предъявили обвинение в нарушении правил дорожного движения, повлекшее смерть человека в состоянии опьянения. Фигурант будет находится в следственном изоляторе до 4 июня 2025 года.
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