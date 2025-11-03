Пьяный водитель насмерть сбил 11-летнего мальчика в Рязани

Прокуратура Октябрьского района в Рязани начала проверку по факту гибели 11-летнего мальчика, на которого наехал автомобиль. Трагедия произошла 2 ноября днем у дома № 17 по проезду Яблочкова. Об этом сообщила прокуратура Рязанской области .

За рулем машины Luxgen находился 34-летний житель Рязани, который, по предварительным данным, был пьян. Автомобиль выехал на тротуар и сбил ребенка насмерть.

На место происшествия прибыл прокурор Октябрьского района Сергей Аксенов. По поручению прокурора области Дмитрия Коданева начали процессуальную проверку, ее ход и результаты находятся под контролем прокуратуры.

