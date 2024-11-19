Пьяный водитель легковушки протаранил металлическое ограждение в Ставропольском крае

В Ставропольском крае водитель легковушки не справился с управлением и вылетел с трассы, есть пострадавшие. Об этом сообщил newstracker.ru со ссылкой на ГИБДД региона.

По предварительным данным, авария произошла в понедельник, 18 ноября. В Кировском округе пьяный 35-летний водитель вылетел с дороги на большой скорости.

В аварии пострадал 43-летний пассажир машины, проводится проверка.

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