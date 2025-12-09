Пьяный водитель иномарки столкнулся с «газелью» в Удмуртии

Правоохранители разбираются в обстоятельствах аварии, которая произошла на участке федеральной трассы в Якшур-Бодьинском районе Удмуртии. Об этом сообщил сайт Izhlife со ссылкой на региональную Госавтоинспекцию.

Как установили сотрудники ГИБДД, 42-летний водитель Nissan Qashqai, находясь в состоянии алкогольного опьянения, столкнулся с «газелью», которой управлял 45-летний мужчина.

Обошлось без пострадавших. Виновника ДТП отстранили от управления транспортным средством, а его автомобиль поместили на специализированную стоянку. Нарушителю грозит штраф в размере 45 тысяч рублей и лишение прав на срок от полутора до двух лет.