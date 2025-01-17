Пьяный водитель иномарки стал участником аварии в Челябинске

Фото: РИА «Новости»

Вечером 16 января у дома №204 по проспекту Победы в Челябинске произошло ДТП с участием пьяного водителя. Об этом сообщил сайт Ura.ru.

Пассажир автомобиля Renault Logan получил травмы, его госпитализировали. За рулем второго транспортного средства (Renault Sandero) находился 21-летний молодой человек в состоянии алкогольного опьянения.

Пресс-служба городской Госавтоинспекции ГУ МВД России отметила, что районный суд принял решение арестовать участника инцидента на 10 суток.

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