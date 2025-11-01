Пьяный водитель без прав устроил ДТП и скрылся в Кемерове

Пьяный водитель стал участником дорожно-транспортного происшествия и скрылся с места аварии в Кемерове. Происшествие случилось на пересечении проспекта Ленина и улицы Волгоградская. Об этом сайту VSE42.RU сообщили в пресс-службе областной Госавтоинспекция.
Позже сотрудники ГИБДД обнаружили и остановили машину Chevrolet Lacetti.. В ходе проверки выяснилось, что автомобилист не имеет права управления транспортным средством и находится в состоянии опьянения.
От прохождения медицинского освидетельствования мужчина отказался. В результате его привлекли к административной ответственности за совершенные нарушения.
