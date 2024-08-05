Пьяный рецидивист устроил смертельное ДТП на угнанной иномарке в Башкирии

Суд вынес приговор рецидивисту, который угнал элитную иномарку и устроил смертельное ДТП в Башкирии. Об этом сообщил Mkset.ru со ссылкой на пресс-службу региональной прокуратуры.

Мужчина в состоянии опьянения решил довезти знакомую до дома. Не имея водительских прав, он сел за руль чужого автомобиля, однако с управлением не справился.

Машина съехала в кювет и опрокинулась, а пассажирка получила травмы, несовместимые с жизнью. Мужчине назначили наказание в виде девяти лет и одного месяца лишения свободы.

«Ремейк 2008 года». Россиян предупредили о последствиях падения курса биткоина

Детские смерти и полный хаос. Массовые протесты в Британии напомнили о давней проблеме

Кобзари Франкенштейна. Из чего украинские декоммунизаторы создают новых истуканов?

Агрессивное безумие. Как и почему наши дети прикончат нас

Совсем другие стандарты жизни. Почему мы не заметили, как во многом обошли Европу

    Пока ничего не найдено

    Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте