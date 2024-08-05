Пьяный рецидивист устроил смертельное ДТП на угнанной иномарке в Башкирии

Суд вынес приговор рецидивисту, который угнал элитную иномарку и устроил смертельное ДТП в Башкирии. Об этом сообщил Mkset.ru со ссылкой на пресс-службу региональной прокуратуры.

Мужчина в состоянии опьянения решил довезти знакомую до дома. Не имея водительских прав, он сел за руль чужого автомобиля, однако с управлением не справился.

Машина съехала в кювет и опрокинулась, а пассажирка получила травмы, несовместимые с жизнью. Мужчине назначили наказание в виде девяти лет и одного месяца лишения свободы.