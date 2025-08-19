Пьяный мужчина забрался в квартиру жительницы Карелии и лег спать

Незнакомец проник в квартиру жительницы Петрозаводска и устроился спать. Об этом сообщил «КарелInform» со ссылкой на пресс-службу МВД РФ по региону.
Женщина рассказала, что, находясь дома с дочерью, неожиданно обнаружила постороннего мужчину, пробравшегося внутрь через окно. Супруг хозяйки в это время находился на работе.
Сотрудники патрульно-постовой службы немедленно прибыли на место и установили личность нарушителя. Тот находился в состоянии сильного алкогольного опьянения. По словам мужчины, поздно ночью он обнаружил незакрытое окно, ошибочно приняв его за свое собственное.
