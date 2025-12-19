Пьяный мужчина убил бывшую жену на рабочем месте в Магнитогорске

В Магнитогорске (Челябинская область) произошло убийство хозяйки магазина сладостей «Конфетный Рай». По подозрению в преступлении задержан бывший муж погибшей, который уже признался в содеянном, сообщили Ura.ru в пресс-службе Следственного комитета России по региону.

«В Ленинском межрайонном следственном отделе Магнитогорска расследуется уголовное дело по ч.1 ст.105 УК РФ в отношении 52-летнего местного жителя по факту убийства 38-летней женщины. Мужчина задержан. По ходатайству следователя ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», — рассказали в пресс-службе СКР.

Вечером 16 декабря бывший супруг, будучи в состоянии алкогольного опьянения, пришел в магазин к бывшей жене и напал на нее с ножом. Он нанес ей два удара (в грудь и спину), после чего женщина скончалась на месте. Осознав произошедшее, преступник вызвал полицию.

Установлено, что ранее задержанный имел судимость.